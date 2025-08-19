Англія

Клуб не планує зміцнювати позицію воротаря цього літа.

Челсі не розглядає позицію воротаря як пріоритет для підсилення влітку цього року, тому не претендує на Джанлуїджі Доннарумму.

Про це повідомляє The Athletic, вказуючи, що лондонський клуб зосереджується на інших позиціях для вдосконалення складу.

Наразі в команді є достатньо впевненості в наявних голкіперах, а трансферна стратегія спрямована на посилення атакувальної та, можливо, захисної ланки.

Це рішення також може вплинути на плани інших клубів, які розглядали Челсі як потенційного конкурента за італійського воротаря.

Раніше повідомлялося, що Доннарумма погодився на перехід у Манчестер Сіті.