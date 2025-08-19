Англія

Переговори з Крістал Пелес тривають.

Ліверпуль налаштований завершити угоду з Марком Геї, і переговори з Крістал Пелес уже ведуться.

Журналіст Саша Тавольєрі повідомляє, що Геї активно просуває перехід, повідомивши менеджменту про бажання приєднатися до "червоних", однак Крістал Пелес наполягає на пошуку заміни перед остаточним рішенням.

Минулого сезону Геї провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти. Також цього сезону він виграв Суперкубок Англії, в якому Крістал Пелес обіграв Ліверпуль у серії пенальті.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелас націлився на форварда Брюгге.