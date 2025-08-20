Англія

Клуб надіслав покращену пропозицію щодо гравця.

Англійський Саутгемптон за підсумками минулого сезону вилетів із Прем’єр-ліги до Чемпіоншипу, після чого "святі" розпочали традиційне згортання кадрового резерву.

Серед потенційних претендентів на вихід із клубу є й португальський півзахисник Матеуш Фернандеш, якого влітку минулого року придбали з лісабонського Спортінга за 15 млн євро.

21-річний виконавець і досі вважається дуже перспективним універсалом центральної ланки, проте Саутгемптон усе ж таки перевищив його трансферну вартість у своїх бажання отримати 58 млн євро в якості компенсації.

Оскільки тривалий час "святі" не отримували жодних пропозицій щодо власного футболіста, вони радо відгукнулись на запит лондонського Вест Гема.

Повідомляється, що наразі клуби обговорюють трансфер приблизно в 30 млн євро.

У минулому сезоні на рахунку Фернандеша 44 матчі, три голи та шість асистів.