Англія

Угода з чеським захисником уже узгоджена.

Ладислав Крейчі перейде з Жирони до Вулвергемптона за приблизно 35 мільйонів євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

26-річний центральний захисник збірної Чехії, який також має досвід гри опорним півзахисником, уже дав згоду на трансфер, а клуби узгодили усі деталі угоди.

У минулому сезоні Крейчі провів 28 матчів у Ла Лізі, забивши 2 голи та отримавши 10 жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Жирона підписує ексзахисника Астон Вілли.