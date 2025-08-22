Угода з чеським захисником уже узгоджена.
Ладислав Крейчі, Getty Images
22 серпня 2025, 10:12
Ладислав Крейчі перейде з Жирони до Вулвергемптона за приблизно 35 мільйонів євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
26-річний центральний захисник збірної Чехії, який також має досвід гри опорним півзахисником, уже дав згоду на трансфер, а клуби узгодили усі деталі угоди.
У минулому сезоні Крейчі провів 28 матчів у Ла Лізі, забивши 2 голи та отримавши 10 жовтих карток.
Раніше повідомлялося, що Жирона підписує ексзахисника Астон Вілли.