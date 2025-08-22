Іспанія

Він замінить Гутьерреса, який перейшов до Наполі.

Лівий захисник Алекс Морено приєднається до Жирони як вільний агент, уклавши з клубом Ла Ліги 2-річний контракт.

32-річний іспанець стане заміною Мігелю Гутьерресу, який днями перебрався до Наполі.

Останнім клубом Морено була Астон Вілла, де в минулому сезоні він виступав на правах оренди в Ноттінгем Форест, а раніше грав у Прімері за Бетіс і Райо Вальєкано.

Раніше повідомлялося, що Жирона близька до оренди півзахисника Ліверпуля Байчетича.