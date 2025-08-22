Італія

Італійський клуб може включити обов’язковий викуп у потенційну оренду нападника Манчестер Юнайтед.

Наполі працює над варіантами трансферу нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна та може змінити формат угоди, щоб збільшити шанси на його підписання.

Як повідомляє Sky Sport Italia, неаполітанці розглядають можливість додати в орендний контракт пункт про обов’язковий викуп гравця після завершення сезону.

Гойлунн є головною трансферною ціллю головного тренера Наполі Антоніо Конте, який бачить у данському форварді заміну травмованому Ромелу Лукаку. Клуб готовий інвестувати значні кошти, щоб посилити лінію атаки.

22-річний нападник виступає за Манчестер Юнайтед із літа 2023 року. За цей час він провів 95 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів і зробив шість гольових передач. Чинний контракт футболіста з англійським клубом діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить €35 млн.