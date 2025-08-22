Італійський клуб може включити обов’язковий викуп у потенційну оренду нападника Манчестер Юнайтед.
Расмус Гойлунн, Getty images
22 серпня 2025, 10:59
Наполі працює над варіантами трансферу нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна та може змінити формат угоди, щоб збільшити шанси на його підписання.
Як повідомляє Sky Sport Italia, неаполітанці розглядають можливість додати в орендний контракт пункт про обов’язковий викуп гравця після завершення сезону.
Гойлунн є головною трансферною ціллю головного тренера Наполі Антоніо Конте, який бачить у данському форварді заміну травмованому Ромелу Лукаку. Клуб готовий інвестувати значні кошти, щоб посилити лінію атаки.
22-річний нападник виступає за Манчестер Юнайтед із літа 2023 року. За цей час він провів 95 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів і зробив шість гольових передач. Чинний контракт футболіста з англійським клубом діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить €35 млн.