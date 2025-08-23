Англія

Наставник "синіх" поділився своїми емоціями після гри з "молотобійцями".

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру АПЛ проти Вест Гема (5:1).

"Початок був не найкращим через травму Коула Палмера та пропущений гол на п’ятій хвилині, але реакція гравців мене дуже тішить. Особливо було видно, наскільки вони були впевнені в плані на гру. Вони дотримувалися плану як з м’ячем, так і без нього, і продовжували в тому ж дусі. Я дуже щасливий, дуже вражений.

Ми пропустили гол через Естевао, він втратив м’яч у підготовці, але йому потрібно помилятися, щоб вчитися, але загалом гра була дуже хорошою. Його реакція на цю помилку показала, який наскільки він сильний, і чому він тут з нами.

Коул за останні чотири чи п’ять днів не був на всі сто відсотків готовий. Сьогодні він спробував розім’ятись, але щось відчув, тому ми вирішили не ризикувати та не погіршувати ситуацію, і побачимо в найближчі години, чи це щось серйозне, чи ні. Це проблема з пахом. Він вже не був готовий на всі сто відсотків до гри проти Пелас, але він намагався докласти максимум зусиль для клубу, для команди, для вболівальників, бо він справді у захваті від команди. Сьогодні ввечері він спробував ще раз, але це не дуже добре вийшло", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

