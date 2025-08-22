Іспанія

Контракт із захисником укладено до 2032 року.

Ренату Вейга перейшов до Вільярреала, про що офіційно оголосив Челсі, завершивши постійний трансфер 22-річного захисника до клубу Ла Ліги.

Іспанія трансферна. Літні переходи-2025

Контракт португальця з іспанцями діятиме до червня 2032 року, а сума угоди складе 29,5 мільйона євро з урахуванням бонусів, із включенням значного відсотка від майбутньої перепродажі гравця.

Вейга провів 18 матчів за лондонців у першій половині минулого сезону після переходу з Базеля в липні 2024 року, а другу половину провів в оренді в Ювентусі.