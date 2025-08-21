Англія

Француз може замінити Забарного і Хейсена в центрі оборони "вишень".

Борнмут планує підписати центрального захисника Челсі Акселя Дісасі. Як повідомляє talkSPORT, клуб із Півдня Англії розглядає француза як потенційне підсилення лінії оборони.

Дісасі провів другу половину минулого сезону в оренді в Астон Віллі, а цього літа не був залучений до матчів Челсі на клубному чемпіонаті світу. За інформацією джерела, це стало сигналом для самого гравця, що новий головний тренер "синіх" Енцо Мареска не розраховує на нього.

Борнмут активно оновлює центр захисту після відходу Діна Хейсена та Іллі Забарного. Хейсен перебрався до мадридського Реала, а український захисник поповнив склад ПСЖ — чинного клубного чемпіона Європи. Раніше "вишні" вже підписали Бафоді Діакіті, а тепер можуть оформити трансфер Дісасі.