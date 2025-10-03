Англія

Португалець відповів критикам.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо критики на свою адресу. Його слова наводить журналіст Лорі Вітвелл.

"Критика? Це нормально, від результатів не втечеш. Так, є багаж минулого сезону, але для мене минулий сезон не має значення. У цьому ми провели шість матчів і програли три. Система тут ні до чого. У людей різні думки, це нормально.

Не час говорити, час показувати. Матчі в цьому сезоні зовсім інші. Справа не в позиціонуванні на полі. Мені нічого сказати зараз, моє завдання — підготувати команду. Нам потрібно робити одне і те ж кожен день одним і тим же чином.

Проти Брентфорда гра вийшла рваною, але не можна говорити, що щось не працює, якщо це спрацьовувало минулих вихідних. В один день схема працює, в інший – ні. Справа в тому, як ми виконуємо одні й ті ж речі.

Нам потрібно робити все однаково, одним і тим же чином, кожного разу. А ми не виконуємо це однаково день у день. Однак у когось із вас може бути інша думка, і це нормально", – сказав Аморім.

