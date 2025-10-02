Англія

Манкуніанці знайшли підсилення в Бразилії.

Манчестер Юнайтед оформив трансфер молодого опорного півзахисника колумбійської Форталеси Крістіана Ороско. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, за 17-річного колумбійця манкуніанський клуб заплатив один мільйон євро. Він офіційно приєднається до МЮ в липні 2026 року, коли йому виповниться 18 років.

"Манчестер Юнайтед вважає, що придбав справжню перлину – опорного півзахисника з неймовірною потужністю та величезним потенціалом", – заявив Романо.

На рахунку Ороско дев'ять матчів у складі юніорської збірної Колумбії U-17.