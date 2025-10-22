Англія

Захисник Манчестер Юнайтед приніс перемогу на Енфілді та впевнено виграв голосування, випередивши Голанда та Саку.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр очолив опитування вболівальників як найкращий гравець восьмого туру Прем'єр-ліги.

Вирішальний гол Магвайра головою на 84-й хвилині у ворота чинного чемпіона Ліверпуля став ключовим у перемозі Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1. Ця перемога стала першою для команди на Енфілді з січня 2016 року.

Окрім результативного удару, центральний захисник продемонстрував відмінну гру в обороні, нейтралізувавши загрозу від зіркової атаки Ліверпуля, в якій брали участь Мохамед Салах та Александер Ісак.

Гаррі Магвайр отримав 42% голосів уболівальників, значно випередивши найближчого конкурента — найкращого бомбардира Прем'єр-ліги Ерлінга Голанда, який набрав 14%.