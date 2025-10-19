Команда на чолі з Рубеном Аморімом нарешті виграла два матчі чемпіонату поспіль.
Ліверпуль — Манчестер Юнайтед, Getty Images
19 жовтня 2025, 20:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 1:2
Голи: Гакпо, 78 — Мбемо, 2, Магвайр, 84
Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі (Вірц, 62), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх (Джонс, 62), Мак Аллістер (Екітіке, 62) — Салах (Фрімпонг, 85), Собослаї, Гакпо — Ісак (К'єза, 72).
Манчестер Юнайтед:
Ламменс — де Лігт, Магвайр, Шоу (Йоро, 85) — Діалло (Доргу, 58), Каземіро (Угарте, 58), Фернандеш (Мейну, 85), Далот — Мбемо, Кунья — Маунт (Шешко, 61).
Попередження: Діалло, Каземіро