Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 1:2
Голи: Гакпо, 78 — Мбемо, 2, Магвайр, 84

Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі (Вірц, 62), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх (Джонс, 62), Мак Аллістер (Екітіке, 62) — Салах (Фрімпонг, 85), Собослаї, Гакпо — Ісак (К'єза, 72).

Манчестер Юнайтед: Ламменс — де Лігт, Магвайр, Шоу (Йоро, 85) — Діалло (Доргу, 58), Каземіро (Угарте, 58), Фернандеш (Мейну, 85), Далот — Мбемо, Кунья — Маунт (Шешко, 61).

Попередження: Діалло, Каземіро