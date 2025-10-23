Англія

За останні шість років у складі Манчестер Сіті голкіпер провів лише два матчі.

Колишній воротар Манчестер Сіті Скотт Карсон вирішив завершити ігрову кар'єру. Про це 40-річний англієць повідомив в Instagram.

"Після неймовірної подорожі настав час повісити рукавички на цвях. Футбол дав мені все — спогади, дружбу та моменти, які я ніколи не забуду. Дякую кожному партнеру по команді, тренеру, уболівальнику та клубу, які були частиною мого шляху. Це була честь", — написав Карсон.

Останні шість сезонів Карсон був у складі Манчестер Сіті, де відіграв лише два матчі, але виграв велику кількість трофеїв — чотири чемпіонства в АПЛ і один Суперкубок Англії, перемоги в Лізі чемпіонів, Кубку англійської ліги, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

Також Скотт виступав за Дербі, Вест Бромвіч, Бурсаспор, Віган, Чарльтон, Астон Віллу, Ліверпуль, Шефілд Венсдей та Лідс. На його рахунку 522 матчі, з яких 153 на нуль при 661 пропущеному м'ячі.

Разом із Ліверпулем Карсон ставав переможцем Ліги чемпіонів, володарем Суперкубку УЄФА та Кубка Англії.

Також Карсон провів чотири матчі у складі збірної Англії, з яких два на нуль при чотирьох пропущених м'ячах.