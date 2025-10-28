Тренер Сіті похвалив дублера перед кубковим матчем.
Джеймс Траффорд, Getty Images
28 жовтня 2025, 15:59
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола високо оцінив другого воротаря Джеймса Траффорда.
"З воротарями ситуація особлива — грає один, другий чекає. Ми дуже задоволені Траффордом. Його ставлення на тренуваннях відмінне. Усі повинні бути готові — і в АПЛ, і в Лізі чемпіонів.
Траффорд — чудовий воротар", — сказав Гвардіола на пресконференції.
Команда готується до виїзного матчу 1/8 фіналу Кубка ліги проти Суонсі 29 жовтня о 21:45 за київським часом.