Тренер Челсі пояснив роль бразильця.
Жуан Педро, Getty Images
28 жовтня 2025, 16:17
Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував форму нападника Жуана Педро, який не забивав з 30 серпня.
"Фізична форма важлива, але з Жуан проблем немає. Він забиватиме та віддаватиме паси. Але не треба чекати 20 голів — у нього інший профіль", — сказав Мареска на пресконференції.
Матч 1/8 фіналу Кубка ліги проти Вулвергемптона відбудеться 29 жовтня о 21:45.
Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про повернення Делапа після травми.