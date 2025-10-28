Англія

Тренер Челсі пояснив роль бразильця.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував форму нападника Жуана Педро, який не забивав з 30 серпня.

"Фізична форма важлива, але з Жуан проблем немає. Він забиватиме та віддаватиме паси. Але не треба чекати 20 голів — у нього інший профіль", — сказав Мареска на пресконференції.

Матч 1/8 фіналу Кубка ліги проти Вулвергемптона відбудеться 29 жовтня о 21:45.

