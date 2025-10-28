Англія

Форвард готовий зіграти проти Вулвергемптона.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска підтвердив, що нападник Ліам Делап повністю відновився після травми.

"Ліам повернувся і готовий вийти на поле завтра. Але він не зіграє всі 90 хвилин, адже був відсутній кілька місяців.

Потрібно обережно вводити його в гру", — цитує Мареску журналіст Фабріціо Романо.

Челсі придбав 22-річного форварда влітку в Іпсвіча. У цьому сезоні АПЛ Делап зіграв лише три матчі без результативних дій.

Матч 1/8 фіналу Кубка ліги проти Вулвергемптона відбудеться 29 жовтня о 21:45.