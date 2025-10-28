Форвард готовий зіграти проти Вулвергемптона.
Ліам Делап, Getty Images
28 жовтня 2025, 15:13
Головний тренер Челсі Енцо Мареска підтвердив, що нападник Ліам Делап повністю відновився після травми.
"Ліам повернувся і готовий вийти на поле завтра. Але він не зіграє всі 90 хвилин, адже був відсутній кілька місяців.
Потрібно обережно вводити його в гру", — цитує Мареску журналіст Фабріціо Романо.
Челсі придбав 22-річного форварда влітку в Іпсвіча. У цьому сезоні АПЛ Делап зіграв лише три матчі без результативних дій.
Матч 1/8 фіналу Кубка ліги проти Вулвергемптона відбудеться 29 жовтня о 21:45.