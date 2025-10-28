Англія

Лондонці планують продовжити угоду з лідером атаки, а також ведуть переговори щодо нових контрактів із Тімбером та Райсом.

Арсенал розпочав роботу над новою довгостроковою угодою з вінгером Букайо Сака. Як повідомляє BBC News, керівництво клубу прагне зберегти свого вихованця в команді на тривалий період і зробити його одним із найвисокооплачуваніших футболістів у складі.

Чинний контракт 24-річного англійця діє до літа 2027 року, однак Арсенал хоче закріпити співпрацю з гравцем якомога раніше, враховуючи його ключову роль у команді Мікеля Артети.

У нинішньому сезоні Сака провів 10 матчів, забив 3 голи та залишається одним із головних лідерів команди.

Крім того, Арсенал уже розпочав переговори з центральним захисником Юррієном Тімбером щодо продовження його контракту. У клубі також планують у майбутньому переглянути умови угоди з півзахисником Декланом Райсом, попри те, що його контракт чинний ще понад два роки.