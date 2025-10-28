Італія

Легенда Роми вважає, що Лучано Спаллетті ідеально підходить туринському клубу та зможе повернути його до боротьби за трофеї.

Колишній капітан Роми Франческо Тотті висловився щодо можливого призначення Лучано Спаллетті на посаду головного тренера Ювентуса.

За словами італійця, наставник, який нещодавно залишив збірну Італії, був би чудовим варіантом для туринського клубу.

"Я знаю, що він один із кандидатів на посаду головного тренера. Думаю, для Ювентуса це був би чудовий вибір. Лучано – сильний тренер, який завжди залучений до процесу і прагне добиватися результату скрізь, де працює. Юве здійснив би вигідне придбання, запросивши його", – сказав Тотті.

Останнім місцем роботи Спаллетті була національна збірна Італії, яку він очолював до червня 2025 року. Нині Ювентус посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" також розглядає варіант із призначенням Раффаеле Палладіно.