Аргентинський захисник відновився після пошкодження хрестоподібної зв’язки коліна й приєднався до команди вперше з лютого.

Лісандро Мартінес знову тренується разом із основним складом Манчестер Юнайтед.

Аргентинський захисник уперше за тривалий час взяв участь у повноцінному занятті команди після важкої травми.

Футболіст отримав пошкодження хрестоподібної зв’язки коліна 2 лютого у поєдинку проти Крістал Пелес, який завершився поразкою МЮ з рахунком 0:2. Після операції та тривалого відновлення Мартінес пропустив більшу частину сезону, однак тепер повернувся до роботи на полі.

