Іспанія

Цікава новина з Іспанії.

Каталонська Барселона цікавиться нападником стамбульського Галатасарая Віктором Осімгеном. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" розглядає нігерійського форварда, як пріоритетний варіант в разі відходу Роберта Левандовські.

Зазначається, що розвиток ситуації залежатиме від фінансового стану каталонців, тому що трансфер Осімгена буде коштувати великих грошей.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай дев'ять матчів та забив шість голів.