Цікава новина з Іспанії.
Віктор Осімген, getty images
30 жовтня 2025, 18:32
Каталонська Барселона цікавиться нападником стамбульського Галатасарая Віктором Осімгеном. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" розглядає нігерійського форварда, як пріоритетний варіант в разі відходу Роберта Левандовські.
Зазначається, що розвиток ситуації залежатиме від фінансового стану каталонців, тому що трансфер Осімгена буде коштувати великих грошей.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.
Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай дев'ять матчів та забив шість голів.