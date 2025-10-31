Англія

Нападник Ліверпуля зізнався, що саме легендарний француз став для нього головним прикладом у футболі.

Форвард Ліверпуля Юго Екітіке поділився, який гравець надихає його з початку професійної кар’єри. Як зізнався француз, його кумиром і взірцем є Карім Бензема, якого він вважає найкращим нападником в історії.

"Форвард, на якому я виріс? Карім Бензема. Найкращий з усіх часів", — сказав Екітіке в інтерв’ю ESPN.

23-річний нападник додав, що захоплюється не лише технікою та голами Бензема, а й його наполегливістю. Він наголосив, що Бензема зумів утвердитися у складі Реала попри серйозну конкуренцію і завдяки працьовитості став одним із найкращих форвардів світу.

Екітіке зізнався, що прагне повторити шлях свого кумира та досягти такого ж рівня стабільності й впливу в європейському футболі. Відомо, що Бензема давав молодому гравцю поради ще тоді, коли той виступав за Айнтрахт із Франкфурта.

Нагадаємо, минулого літа Ліверпуль придбав Екітіке за 90 мільйонів євро, і француз уже встиг забити шість м’ячів у всіх турнірах.