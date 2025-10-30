Головний тренер Крістал Пелас розкритикував припущення, що його команда перемогла на Енфілді лише через те, що мерсисайдці виставили не основних гравців.
Олівер Гласнер, Getty Images
30 жовтня 2025, 12:50
Орли приголомшили Енфілд, здобувши впевнену перемогу (3:0) у Кубку ліги, завдяки дублю Ісмаїли Сарра та голу Єремі Піно, що посилило тиск на тренера червоних Арне Слота.
Після матчу з'явилися коментарі, що Ліверпуль нібито зневажливо поставився до турніру, випустивши резервістів. Однак Гласнер категорично відкинув ці заяви, вказавши на високий клас гравців, які були на полі.
"Казати, що це був слабкий склад, – це неповага до їхніх гравців", — заявив Гласнер.
"Я бачив на полі Алексіса Макаллістера – він чемпіон світу. Я бачив Джо Гомеса – він вигравав Лігу чемпіонів та Прем'єр-лігу. Я бачив Ватару Ендо – капітана збірної Японії. Я бачив Федеріко К'єзу, який грає за Італію, та Мілоша Керкеза, за якого заплатили £40 мільйонів".
Австрійський фахівець підкреслив, що будь-який гравець, який представляє Ліверпуль, має високу якість, і перемога його команди була здобута у боротьбі проти сильного опонента.