Англія

Головний тренер Крістал Пелас розкритикував припущення, що його команда перемогла на Енфілді лише через те, що мерсисайдці виставили не основних гравців.

​Орли приголомшили Енфілд, здобувши впевнену перемогу (3:0) у Кубку ліги, завдяки дублю Ісмаїли Сарра та голу Єремі Піно, що посилило тиск на тренера червоних Арне Слота. ​

Після матчу з'явилися коментарі, що Ліверпуль нібито зневажливо поставився до турніру, випустивши резервістів. Однак Гласнер категорично відкинув ці заяви, вказавши на високий клас гравців, які були на полі. ​

"Казати, що це був слабкий склад, – це неповага до їхніх гравців", — заявив Гласнер.

"Я бачив на полі Алексіса Макаллістера – він чемпіон світу. Я бачив Джо Гомеса – він вигравав Лігу чемпіонів та Прем'єр-лігу. Я бачив Ватару Ендо – капітана збірної Японії. Я бачив Федеріко К'єзу, який грає за Італію, та Мілоша Керкеза, за якого заплатили £40 мільйонів".

​Австрійський фахівець підкреслив, що будь-який гравець, який представляє Ліверпуль, має високу якість, і перемога його команди була здобута у боротьбі проти сильного опонента.