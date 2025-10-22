Англія

Ангело Штіллер може змінити клуб наступного літа — сума відступних перевищує 50 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед стежить за одним із найбільш талановитих півзахисників Бундесліги.

Як повідомив німецький журналіст Флоріан Плеттенберг із видання Sky Sport, представники червоних дияволів продовжують спостерігати за прогресом 24-річного Ангело Штіллера, який виступає за Штутгарт і може змінити клуб уже наступного літа.

За інформацією джерела, у контракті хавбека, який чинний до 2028 року, прописана клаусула на суму понад 50 мільйонів євро.

У цьому сезоні Штіллер провів 11 матчів за Штутгарт у всіх турнірах, записавши до свого активу 1 гол і 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.

