Ангело Штіллер може змінити клуб наступного літа — сума відступних перевищує 50 мільйонів євро.
Ангело Штіллер, getty images
22 жовтня 2025, 18:50
Манчестер Юнайтед стежить за одним із найбільш талановитих півзахисників Бундесліги.
Як повідомив німецький журналіст Флоріан Плеттенберг із видання Sky Sport, представники червоних дияволів продовжують спостерігати за прогресом 24-річного Ангело Штіллера, який виступає за Штутгарт і може змінити клуб уже наступного літа.
За інформацією джерела, у контракті хавбека, який чинний до 2028 року, прописана клаусула на суму понад 50 мільйонів євро.
У цьому сезоні Штіллер провів 11 матчів за Штутгарт у всіх турнірах, записавши до свого активу 1 гол і 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.
