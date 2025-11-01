Англія

Керманич прокоментував майбутнє трансферне вікно.

Манчестер Юнайтед завершує підготовку до матчу десятого туру англійської Прем’єр-ліги проти Ноттінгем Форест.

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "Червоних дияволів" Рубен Аморім поспілкувався з пресою та, серед іншого, відповів на питання щодо політики клубу в прийдешнє зимове трансферне вікно.

"Я не знаю, що станеться. Багато чого може статись за цей час, навіть у нашому клубі в його сучасному стані.

Ви всі добре знаєте, що у нас попереду буде чемпіонат світу наступного року, і деякі гравці, які зараз не грають або грають недостатньо багато, вони точно попросять піти до інших клубів. Тому мені доведеться всім цим процесом керувати", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що Аморім також зробив підсумок року роботи в клубі.