Ліга чемпіонів

Ексзахисник Ліверпуля та нинішній гравець Реала поділився емоціями перед поверненням на Енфілд у матчі Ліги чемпіонів.

Колишній футболіст Ліверпуля, а нині гравець мадридського Реала Трент Александер-Арнольд поділився своїми відчуттями напередодні першої гри проти рідного клубу. У вівторок його команда зустрінеться з мерсісайдцями на Енфілді у межах четвертого туру Ліги чемпіонів.

"Я завжди буду вдячний Ліверпулю за можливості та за все, чого ми досягли разом. Це залишиться зі мною назавжди. Що б не сталося і як би мене не зустріли, мої почуття до клубу не зміняться. У мене залишилися спогади на все життя.

Це буде дуже складна гра, але я з нетерпінням чекаю на неї. Дивне почуття — заходити в роздягальню та розминатися з іншого боку поля. Все буде зовсім інакше.

Після жеребкування мені відразу написали Роббо, Мо та Ібу — просто посміялися. Цей матч, мабуть, був долею. Атмосфера на Енфілді завжди є особливою, і я знаю, наскільки це сильна команда. Ліверпуль — топклуб, і ніхто в Реалі не думає, що буде легко.

Треба відкласти емоції та показати свій найкращий футбол. Але якщо я заб’ю — святкувати не буду", — заявив Трент.

