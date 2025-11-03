Англія

Клуб із Прем’єр-ліги розглядає три варіанти після звільнення Вітора Перейри.

Вулвергемптон продовжує пошуки нового головного тренера після відставки Вітора Перейри. Керівництво клубу наразі оцінює трьох кандидатів на цю посаду.

До списку претендентів увійшли колишній керманич команди Гарі О’Ніл, екстренер Мідлсбро Майкл Каррік та нинішній наставник цього клубу Роб Едвардс.

За інформацією The Athletic, саме Едвардс є фаворитом на призначення, однак Вулвергемптону доведеться домовлятися з Мідлсбро щодо компенсації за дострокове розірвання контракту спеціаліста.

Наразі команда посідає останнє місце в турнірній таблиці, маючи два бали.