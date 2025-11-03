Італія

Наразі команда з Русланом Маліновським перебуває без наставника.

Колишній головний тренер Роми Даніеле Де Россі незабаром може стати новим наставником Дженоа. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 42-річний італієць вже висловив свою готовність очолити команду, де виступає українець Руслан Маліновський.

Водночас Дженоа після переговорів чекає на відповідь від Паоло Ванолі, свого головного кандидата на місце, з якого раніше було звільнено Патріка Вієйру. Він своєю чергою веде переговори з Фіорентиною.

Також наголошується, що ще одним потенційним кандидатом став Едвард Йорденеску.

Після дев'яти матчів Дженоа набрала три очки і посідає останнє місце у Серії А. Свій наступний матч "грифони" проведуть сьогодні, 3 листопада, проти Сассуоло.