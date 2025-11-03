Україна

Хавбек криворіжан поділився своїми думками після гри з СК Полтава.

Півзахисник Кривбасу Бар Лін прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти СК Полтава (2:2).

"Це був особливий момент для мене. Можливо, я трохи запізно відкрив рахунок своїм голам у чемпіонаті — треба було зробити це раніше. Але я радий, що зміг відзначитися і допомогти команді у досягненні наших спільних цілей.

Атмосфера була просто шаленою, справжній вогонь. Інколи нам, мабуть, потрібно діяти спокійніше, краще контролювати гру і темп. Сподіваюся, у наступних матчах ми це зробимо краще.

У першому таймі нам трохи завадила повітряна тривога, це вибило з ритму і збило налаштування на гру. Але коли ми повернулися до свого звичного темпу, почали повністю контролювати матч. Іноді справді потрібно трохи часу, щоб прокинутися. Буває, навіть пропущений гол допомагає це зробити. Так не має бути, але іноді трапляється саме так. Цього разу ми впоралися, а наступного будемо ще сильнішими та обов’язково переможемо.

Це найважливіше для будь-якого футболіста: показати правильний менталітет. Бо в складні моменти потрібно зберігати спокій, контролювати гру та ситуацію, робити все якісніше. Для нас це не проблема, ми зробимо висновки і наступного разу будемо ще кращими.

Величезне спасибі вболівальникам. Ми вас чули, ваша підтримка додавала нам енергії та мотивації боротися до кінця. Велика подяка всім фанам за віру і за те, що ви завжди з нами", — наводить слова Ліна прес-служба клубу.

