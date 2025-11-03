Київський клуб зіграє у 1/8 фіналу єврокубкового турніру.
Гравці ХІТа, ФК ХІТ
03 листопада 2025, 14:20
У четвер, 6 листопада, відбудеться жеребкування плей-оф футзальної Ліги чемпіонів, куди раніше пройшов київський ХІТ.
При жеребкуванні 16 команд будуть поділені на два кошики: у першому будуть клуби, які зайняли перші місця в групах Шляху А, а в другій — треті місця та переможці квартетів у Шляху В.
Таким чином, суперниками київського клубу на стадії 1/8 фіналу турніру можуть стати: Картахена (Іспанія), Бенфіка (Португалія), Спортінг (Португалія), П'яст (Польща), Етуаль Лаваллуаз (Франція), Рига (Латвія) та Кайрат (Казахстан).
Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 24 листопада та 5 грудня.