Футзал

Київський клуб зіграє у 1/8 фіналу єврокубкового турніру.

У четвер, 6 листопада, відбудеться жеребкування плей-оф футзальної Ліги чемпіонів, куди раніше пройшов київський ХІТ.

При жеребкуванні 16 команд будуть поділені на два кошики: у першому будуть клуби, які зайняли перші місця в групах Шляху А, а в другій — треті місця та переможці квартетів у Шляху В.

Таким чином, суперниками київського клубу на стадії 1/8 фіналу турніру можуть стати: Картахена (Іспанія), Бенфіка (Португалія), Спортінг (Португалія), П'яст (Польща), Етуаль Лаваллуаз (Франція), Рига (Латвія) та Кайрат (Казахстан).

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 24 листопада та 5 грудня.