Іспанія

Капітан Крістал Пелес сподівається змінити клуб на правах вільного агента, але мадридці не поспішають вступати в боротьбу.

Центральний захисник Крістал Пелес Марк Геї навряд чи продовжить кар'єру в мадридському Реалі. Провідні європейські гранди ведуть боротьбу за капітана "орлів", який влітку наступного року отримає статус вільного агента.

За інформацією ESPN, англієць висловив особисте бажання перебратися до Реалу, проте "королівський" клуб наразі не планує брати участь у суперечці за гравця. Такий розвиток подій робить угоду малоймовірною. Окрім мадридців, інтерес до Марка Геї проявляють Баварія, Барселона, Ліверпуль та інші топ-клуби.

На сьогодні ринкова вартість 25-річного лідера Крістал Пелес оцінюється порталом Transfermarkt у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес обрав заміну Геї.