Німеччина

Манчестер Юнайтед та ПСЖ також уважно стежать за талановитим гравцем Кельна Саїдом Ель Мала.

Молодий німецький талант привернув увагу європейських грандів завдяки своїй чудовій формі в поточному сезоні 2025-26 років. "​Містянам" доведеться витримати серйозну конкуренцію.

Мюнхенська Баварія вважається лідером у гонці, як повідомляє Goal, вже розпочала переговори з Кельном. Дортмундська Боруссія також відома своїм умінням розвивати молоді таланти і пильно стежить за гравцем. ​

Окрім німецьких гігантів, інтерес до Ель Мала виявляють Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен, що лише підкреслює високий попит на гравця.

Раніше влітку Кельн вже відхилив одну серйозну пропозицію щодо таланта від англійського Брайтона.

У поточному сезоні Саїд уже встиг забити 3 м’ячі та віддати 1 гольову передачу у 8 матчах Бундесліги. Також Єль Мала цього літа ударно провів юнацький чемпіонат Європи, ставши найкращим бомбардиром турніру. Transfermarkt оцінює німецького таланта у 20 мільйонів євро.