Манчестер Юнайтед та ПСЖ також уважно стежать за талановитим гравцем Кельна Саїдом Ель Мала.
Саїд Ель Мала, Getty Images
25 жовтня 2025, 13:30
Молодий німецький талант привернув увагу європейських грандів завдяки своїй чудовій формі в поточному сезоні 2025-26 років. "Містянам" доведеться витримати серйозну конкуренцію.
Мюнхенська Баварія вважається лідером у гонці, як повідомляє Goal, вже розпочала переговори з Кельном. Дортмундська Боруссія також відома своїм умінням розвивати молоді таланти і пильно стежить за гравцем.
Окрім німецьких гігантів, інтерес до Ель Мала виявляють Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен, що лише підкреслює високий попит на гравця.
Раніше влітку Кельн вже відхилив одну серйозну пропозицію щодо таланта від англійського Брайтона.
У поточному сезоні Саїд уже встиг забити 3 м’ячі та віддати 1 гольову передачу у 8 матчах Бундесліги. Також Єль Мала цього літа ударно провів юнацький чемпіонат Європи, ставши найкращим бомбардиром турніру. Transfermarkt оцінює німецького таланта у 20 мільйонів євро.