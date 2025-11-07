Англія

Після трьох перемог поспіль у чемпіонаті Рубен Аморім отримав свою першу нагороду в Англії.

Англійська Прем’єр-ліга відзначила головного тренера Рубена Аморіма, який здобув титул “Менеджер місяця”. Для 40-річного португальця це перша індивідуальна нагорода в Англії.

Жовтень став переломним для Юнайтед: команда виграла три матчі поспіль у чемпіонаті, здолавши Сандерленд, Ліверпуль та Брайтон. Саме ця серія повернула манкуніанців у боротьбу за єврокубкові місця, а також продемонструвала, що новий наставник знайшов баланс між атакою та дисципліною в обороні.

“Ми починаємо будувати нову ідентичність. Гравці повірили у процес, і ці перемоги — результат спільної роботи”, — прокоментував Аморім після вручення нагороди.

У голосуванні фахівець обійшов трьох сильних суперників — Мікеля Артету, Унаї Емері та Андоні Іраолу.

Цікаво, що це вже п’ятий випадок за останні 10 місяців, коли нагороду “Менеджер місяця” отримує саме португальський тренер — показник, який свідчить про вплив і силу цієї футбольної школи в Англії.

Під керівництвом Аморіма Манчестер Юнайтед набрав 17 очок після 10 турів і піднявся на 8-му сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Попереду — ще довгий сезон, але вболівальники вже бачать контури оновленої команди.

Нагадаємо, Браян Мбемо отримав нагороду EA SPORTS Player of the Month за підсумками жовтня 2025 року.