Англія

Головний тренер Челсі зізнався, що дуже хвилювався перед матчем із Вулвз.

Незважаючи на впевнену перемогу Челсі над Вулвергемптоном (3:0)Енцо Мареска заявив, що був вкрай стурбований перед поєдинком.

"Я був дуже стурбований перед цією грою. Грати проти команд які знаходяться у зоні вильоту дуже важко, це найгірші ігри, вони підступні", — сказав італійський фахівець після матчу.

Особливу подяку Мареска висловив молодому таланту Естевану, який вийшов на заміну в другому таймі та, за словами тренера, допоміг синім здобути перемогу.

"Коли вийшов Естеван, енергія зросла, бо люди люблять такого гравця", — зазначив Мареска.

Тренер додав, що хоча бразилець ще потребує часу на адаптацію та покращення фізичної форми, він має талант, та в майбутньому виходитиме у стартовому складі.

Наостанок наставник аристократів повідомив неприємну новину про Енцо Фернандеса. Півзахисник вимушений пропустити товариські матчі збірної Аргентини під час міжнародної паузи.

Фернандес розповів, що протягом останніх чотирьох місяців боровся з травмою коліна (набряк кістки), яка погіршилася. Він вирішив скористатися паузою, щоб відновитися. Мареска сподівається, що капітан повернеться в стрій до наступного матчу Челсі проти Бернлі 22 листопада.