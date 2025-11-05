Ліга чемпіонів

Гол Алехандро Гарначо став вирішальним, а Олексій Кащук вийшов на поле вже на 74-й хвилині.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Челсі вирушив у гості до Карабаха.

Матч розпочався з приємних новин для "пенсіонерів": Естеван після передачі Андрея Сантоса вже на 16-й хвилині вивів гостей уперед.

Проте радість підопічних Енцо Марески тривала недовго: на 29-й хвилині Андраде повернув паритет на табло, а ще за десять хвилин Марко Янкович успішно реалізував пенальті та вивів Карабах уперед.

На щастя для фанатів Челсі, Алехандро Гарначо на початку другого тайму зрівняв рахунок та у підсумку врятував Челсі від поразки, але безпосередньо сам результат від цього не став менш сенсаційним. Олексій Кащук і компанія записують до свого активу ще один успіх у цій єврокубковій кампанії.

Карабах — Челсі 2:2

Голи: Андраде, 29, Янкович, 39 (пен) - Естеван, 16, Гарначо, 53

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв (Болт, 74) — Бікальйо, Янкович — Боржес (Аддай, 31), Андраде (Байрамов, 61), Зубір (Кащук, 74) — Дуран (Ахундзаде, 61)

Челсі: Санчес — Джеймс, Гато, Адарабіойо, Кукурелья — Лавія (Кайседо, 8), Сантос (Фернандес, 46) — Естеван, Педро (Буонанотте, 71), Гіттенс (Гарначо, 46) — Джордж (Делап, 46)

Попередження: Сілва, Медіна — Сантос, Джеймс, Кайседо