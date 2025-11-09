Англія

Менеджер канонірів заявив, що засмучений та розчарований після гри з Сандерлендом.

Мікель Артета не приховував свого розчарування після втраченої перемоги у матчі проти Сандерленда (2:2). Каноніри вели в рахунку, але пропустили вирішальний гол на 94-й хвилині від Браяна Броббі. ​

Цей результат не лише коштував Арсеналу двох очок у боротьбі за титул Прем'єр-ліги, але й перервав вражаючу клубну рекордну серію з восьми матчів без пропущених голів.

Коментуючи емоції від пропущеного гола, який завершив суху серію, Артета був відвертим.

"Я відчув біль у животі. Я не хочу пропускати жодного гола. Цей гол поставив гру у складне становище", — заявив іспанський фахівець. ​

Він додав, що почувається засмученим і розчарованим, оскільки команда була дуже близька до перемоги, але не змогла втримати перевагу до фінального свистка.

