Ліга чемпіонів

Відіграли перші матчі четвертого раунду етапу-ліги.

Лондонський Арсенал на виїзді переграв празьку Славію з рахунком 3:0.

Сака з пенальті на 32-й хвилині відкрив рахунок у матчі. На початку другого тайму Меріно подвоїв перевагу канонірів, а за кілька хвилин той самий Меріно оформив дубль, довівши справу до розгрому.

Славія Прага — Арсенал 0:3

Голи: Сака, 32 (пен), Меріно, 46, 68

Славія Прага: Маркович — Влчек (Доудера, 70), Халоупек, Зіма — Мозес (Хашіока, 74), Зафейріс, Саділек, Мбоджі — Провод, Хори (Хитіл, 48), Саньянг

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 72), Саліба, Магальяес, Інкап'є (Льюїс-Скеллі, 72) — Нванері (Езе, 65), Нергор, Райс — Сака, Меріно, Троссар (Доуман, 72)

Попередження: Зафейріс, Доудера — Нванері, Меріно, Нергор, Льюїс-Скеллі

Наполі у рідних стінах не зміг відзначитися у воротах Айнтрахта 0:0.

Підопічні Антоніо Конте награли 1,98 xG за системою очікуваних голів, завдавши 18 ударів по воротах суперника. Попри потужний натиск, франкфуртці зуміли втримати свої ворота сухими.

Наполі — Айнтрахт Франкфурт 0:0

Наполі: — Мілінковіч-Савич Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Гутьєррес — Ангісса, Лоботка (Ланг, 74), Мактоміней — Політано (Нерес, 65), Гойлунн, Ельмас

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат — Крістенсен, Шаїбі, Ларссон (Скірі, 79), Браун — Гетце, Баоя (Кнауфф, 65) — Буркардт

Попередження: Ррахмані