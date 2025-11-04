Відіграли перші матчі четвертого раунду етапу-ліги.
04 листопада 2025, 21:45
Лондонський Арсенал на виїзді переграв празьку Славію з рахунком 3:0.
Сака з пенальті на 32-й хвилині відкрив рахунок у матчі. На початку другого тайму Меріно подвоїв перевагу канонірів, а за кілька хвилин той самий Меріно оформив дубль, довівши справу до розгрому.
Славія Прага — Арсенал 0:3
Голи: Сака, 32 (пен), Меріно, 46, 68
Славія Прага: Маркович — Влчек (Доудера, 70), Халоупек, Зіма — Мозес (Хашіока, 74), Зафейріс, Саділек, Мбоджі — Провод, Хори (Хитіл, 48), Саньянг
Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 72), Саліба, Магальяес, Інкап'є (Льюїс-Скеллі, 72) — Нванері (Езе, 65), Нергор, Райс — Сака, Меріно, Троссар (Доуман, 72)
Попередження: Зафейріс, Доудера — Нванері, Меріно, Нергор, Льюїс-Скеллі
Наполі у рідних стінах не зміг відзначитися у воротах Айнтрахта 0:0.
Підопічні Антоніо Конте награли 1,98 xG за системою очікуваних голів, завдавши 18 ударів по воротах суперника. Попри потужний натиск, франкфуртці зуміли втримати свої ворота сухими.
Наполі — Айнтрахт Франкфурт 0:0
Наполі: — Мілінковіч-Савич Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Гутьєррес — Ангісса, Лоботка (Ланг, 74), Мактоміней — Політано (Нерес, 65), Гойлунн, Ельмас
Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат — Крістенсен, Шаїбі, Ларссон (Скірі, 79), Браун — Гетце, Баоя (Кнауфф, 65) — Буркардт
Попередження: Ррахмані