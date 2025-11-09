У продовженні 12 туру Ла Ліги.
Getty Images
09 листопада 2025, 19:15
Королівський клуб не зміг пробити оборону Райо Вальєкано (0:0).
Вершкові завдали понад 20 ударів по воротах суперника, але голкіпер Аугусто Баталья разом із захисниками впорався з натиском та зберіг свої ворота сухими.
Реал втрачає очки та дає нагоду Барселоні скоротити відрив у турнірній таблиці.
Наразі відстань між командами становить шість очок.
Райо Вальєкано — Реал Мадрид 0:0
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Чаваррія — Діас (Пача, 27), Сісс, Лопес (Гумбау, 83) — Паласон (Перес, 71), де Фрутос (Валентін, 71), Гарсія (Алемао, 83)
Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде (Александер-Арнольд, 83), Асенсіо, Гюйсен (Мілітао, 46), Каррерас — Діас (Себальйос, 71), Гюлер, Камавінга (Гоес, 79), Вінісіус — Беллінгем, Мбаппе
Попередження: Раціу, Гарсія, Діас, Фрутос — Гюйсен