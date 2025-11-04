Іспанія

У іспанського центрбека була мрія — і він її реалізував.

Центральний захисник мадридського Реала Дін Гюйсен розповів, чому вирішив приєднатися саме до табору "вершкових" у літнє трансферне вікно, незважаючи на предметну зацікавленість від інших європейських грандів — зокрема з англійської Прем'єр-ліги.

"Я обрав Реал Мадрид, бо це мрія. Для мене та для всіх це найкраща команда та найкращий клуб у світі. Я добре вписався в ідеї Хабі Алонсо та в плани клубу, і я дуже радий бути тут.

Які вимоги Хабі Алонсо до мене? Я добре виводжу м’яч з оборони і намагаюся допомагати команді, чим можу. Хабі також просить мене про це та про інші речі", — цитує слова Гюйсена AS.

Нагадаємо, влітку Реал Мадрид заплатив Борнмуту за 20-річного іспанця нідерландького походження клаусулу в 62,5 млн євро.