Центрбек Баварії може переїхати до Мадрида вже влітку, тоді як Ібраїма Конате більше не є пріоритетом.

Реал Мадрид визначився з головним кандидатом на посилення оборони.

За інформацією Foot Mercato, мадридський клуб досягнув усної домовленості з центральним захисником Баварії Дайо Упамекано, чий контракт завершиться наприкінці цього сезону.

27-річний француз, який може перейти в Реал як вільний агент, став пріоритетом після того, як раніше список на підсилення очолював ще один гравець збірної Франції — оборонець Ліверпуля Ібраїма Конате. Однак нині саме Упамекано є головною ціллю мадридців, тоді як інтерес до Конате зберігається, але він більше не на першому місці.

Як повідомляє джерело, Конате, попри активне бажання переїхати до Мадрида, все ще має пропозицію щодо продовження контракту з Ліверпулем та інтерес з боку ПСЖ. Водночас Реал розглядає варіанти посилення задля майбутньої заміни Давіда Алаби та Антоніо Рюдігера, чиї контракти закінчуються у 2026 році.

Упамекано також розглядає пропозицію продовження контракту з Баварією, однак поки сторони не дійшли згоди. Реал же бачить у ньому оптимальне посилення — досвідченого, але не вікового захисника, добре знайомого з низкою французьких гравців у складі мадридців, маючи з ним попередню домовленість.

Нагадаємо, раніше спортивний директор Баварії Макс Еберль заявив, що мюнхенський клуб прагне зберегти Дайо Упамекано в своєму складі.