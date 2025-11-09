Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 9 листопада, розпочавшись о 17:15.

Мадридський Реал прагнутиме оговтатися від розчаровуючої поразки в Лізі чемпіонів, продовжуючи свою кампанію в Ла Лізі виїзним матчем проти Райо Вальєкано у неділю.

Райо Вальєкано — Реал Мадрид

Неділя, 9 листопада, 17:15, стадіон Естадіо де Вальєкас, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Райо Вальєкано​ також були задіяні в єврокубках цього тижня, здобувши домашню перемогу 3:2 над Лех Познань у Лізі конференцій, що дозволило їм посісти шосте місце у своїй групі. "Смужки" виграли три з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах, демонструючи сильну форму, хоча у своєму останньому матчі ліги вони програли Вільярреалу з рахунком 0:4.

Команда Ініго Переса має чотири перемоги, дві нічиї та п'ять поразок у 11 матчах ліги, з 14 очками посідаючи. Їхня домашня форма цього сезону була не найкращою (лише п'ять очок у чотирьох матчах). Їм протистоятиме Реал Мадрид, який здобув 12 очок у п'яти виїзних іграх, що є найкращим показником у дивізіоні. "Райіто" виграли лише сім із 46 попередніх матчів проти Реал Мадрид, хоча три з останніх чотирьох матчів ліги між цими командами закінчилися внічию, включаючи рахунок 3:3 у відповідній грі минулого сезону.

Реал Мадрид виграв 2:1 в останній зустрічі між командами в березні цього року, але "вершкові" виграли лише два з останніх шести матчів проти своїх земляків, включаючи поразку 2:3 у сезоні-2022/23. Команда Хабі Алонсо підходить до цього матчу після другої поразки в сезоні — 0:1 від Ліверпуля у Лізі чемпіонів. Це був розчаровуючий виступ іспанської команди. Незважаючи на це, "бланкос" є найкращою командою Іспанії наразі, маючи 10 перемог та одну поразку у 11 матчах (30 очок). Це на п'ять очок більше, ніж у Барселони. Перемога над Райо може збільшити відрив до восьми очок, оскільки Барселона грає лише в неділю ввечері проти Сельти. Реал Мадрид прагнутиме здобути п'яту поспіль перемогу в Ла Лізі, після успіхів над Вільярреалом, Хетафе, Барселоною та Валенсією.

За версією betking на перемогу Райо Вальєкано можна поставити з коефіцієнтом 6.33, тоді як потенційний успіх Реал Мадрида оцінюється показником 1.44. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

Орієнтовні склади

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Чаваррія — Сісс, Валентін, Діас — Де Фрутос, Алемао, А. Гарсія.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Гюлер, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Не зіграють: Луїс Феліпе, Мумін (Райо Вальєкано) — Чуамені, Карвахаль, Рюдігер (Реал Мадрид).

Під питанням: Мендес (Райо Вальєкано) — Алаба, Мастантуоно (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:3

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ