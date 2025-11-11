Англія

Наставник Манчестер Юнайтед зізнався, що досі спілкується з португальською легендою.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про вплив, який на нього справив нинішній наставник Бенфіки Жозе Моурінью. За словами Аморіма, саме дворазовий переможець Ліги чемпіонів став прикладом того, яким має бути справжній тренер на найвищому рівні.

"Я навчався у багатьох тренерів, проте Моурінью був для мене прикладом. Не тільки для португальців він еталон, а й для всього світу. Протягом усієї своєї кар'єри він завжди перемагав. Особливо спочатку.

Жозе завжди відрізнявся від інших своєю манерою спілкування, і, пам'ятаю, тут, в Англії, це дуже подобалося. Цікаво, що ми з ним ніби обмінялися країнами та клубами. Для мене він приклад, і іноді я обмінююся з ним повідомленнями, але не більше", — сказав Аморім.

