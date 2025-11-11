Ексгравець Ліверпуля входить у число кандидатів на заміну Робу Едвардсу.
Стівен Джеррард, getty images
11 листопада 2025, 11:18
45-річний Стівен Джеррард розглядається на посаду головного тренера Мідлсбро, який виступає в Чемпіоншипі. Клуб розпочав пошук нового керманича після відходу Роба Едвардса.
Серед кандидатів також колишній тренер Борнмута та Вулвергемптону Гарі О'Ніл і Карлос Корберан з Валенсії.
Остаточне рішення очікується на початку наступного тижня.
Раніше 45-річний тренер очолював Рейнджерс із 2018 по 2021 рік. Під його керівництвом клуб здобув чемпіонський титул у сезоні-2020/21, перервавши багаторічну гегемонію Селтіка.
