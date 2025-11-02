Англія

Англійський фахівець зізнався, що не був готовий прийняти пропозицію шотландського клубу через особисті обставини.

Колишній головний тренер Глазго Рейнджерс, Астон Вілли та Аль-Іттіфака Стівен Джеррард розповів, чому не прийняв пропозицію повернутися на тренерський місток шотландського клубу.

"Мені здалося, що все відбувалося трохи поспішно, оскільки на той час моя сім’я перебувала в Бахрейні, і мені потрібно було багато чого обміркувати за короткий проміжок часу, щоб ухвалити рішення.

Було кілька речей, у яких я не був певен. Якщо я збирався прийняти такий великий і важливий виклик, він мав бути ідеальним, і я мав бути готовим на 100%», — сказав Джеррард у коментарі для ВВС.

45-річний тренер очолював Рейнджерс із 2018 по 2021 рік. Під його керівництвом клуб здобув чемпіонський титул у сезоні-2020/21, перервавши багаторічну гегемонію Селтіка.