Колишній тренер турецького клубу не сплатив за проживання в готелі, а вже очолює Бенфіку.

Жозе Моурінью, який раніше очолював Фенербахче, залишив клуб з непогашеним боргом за проживання в готелі та надані послуги, повідомляє Record Portugal.

Сума заборгованості склала 747 тисяч євро.

Наразі португальський фахівець вже працює з Бенфікою, продовжуючи тренерську кар’єру у Португалії.

Раніше Моурінью обурився суддівством у матчі Бенфіки з Каса Піа. Португалець наголосив, що призначений пенальті проти його команди не мав підстав, а відеоасистенти лише погіршили ситуацію. Водночас він визнав, що частина провини за втрату перемоги лежить на гравцях, які не змогли реалізувати всі свої моменти.