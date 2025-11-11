Інше

Саудівський клуб не розрахувався за перехід Георгія Бущана.

Саудівський футбольний клуб Аль-Шабаб отримав трансферний бан від ФІФА через заборгованість перед київським Динамо за перехід ексворотаря команди Георгія Бущана.

Як повідомляє пресслужба саудівського клубу, ФІФА заборонила Аль-Шабабу реєструвати нових футболістів через невиплату 500 000 доларів, які мали бути перераховані українському клубу після завершення трансферу.



"Керівництво клубу вже вжило необхідних заходів для якнайшвидшої сплати зазначеної суми. Після виконання фінансових зобов’язань заборону буде знято, і Аль-Шабаб зможе підписувати нових гравців у зимове трансферне вікно", — йдеться у заяві клубу.

Георгій Бущан перейшов до Аль-Шабаба у січні 2025 року з київського Динамо за 3 мільйони євро, підписавши контракт до червня 2027 року. У вересні того ж року воротар повернувся до України, приєднавшись до житомирського Полісся на правах оренди.