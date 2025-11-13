Англія

Інцидент стався під час матчу Манчестер Юнайтед — уболівальника вивели зі стадіону та передали поліції.

У Великій Британії поліція заарештувала 19-річного чоловіка, який під час матчу 11-го туру Прем’єр-ліги образив півзахисника Манчестер Юнайтед Мейсона Маунта, повідомляє The Athletic.

Інцидент стався 8 листопада. Співробітники стадіону оперативно вивели порушника з трибун і передали його правоохоронцям.

Того ж дня фаната затримали за підозрою в "навмисному спричиненні переслідувань, тривоги або страждань". Згодом його відпустили під заставу, а слідство наразі триває.

Поліція наголошує, що подібні випадки розглядаються як серйозне порушення громадського порядку, особливо якщо вони мають місце на стадіонах під час офіційних матчів.

Нагадаємо, фаната Ов’єдо можуть оштрафувати на чотири тисячі євро за расистську образу Рашфорда.