Англія

Мюнхенці готові тримати ціну попри інтерес грандів.

Вінгер Баварії Майкл Олісе викликає серйозний інтерес топ-клубів Європи.

За повідомленням Екрема Конура, Ліверпуль бачить у 23-річному французі довгострокову заміну Мохамеду Салаху. Також стежать Манчестер Сіті, Челсі та ПСЖ.

Баварія не розглядає пропозиції нижче 100-120 мільйонів євро. Контракт діє до 2029 року, тож клуб упевнений у позиції.

У сезоні-2025/26 Олісе зіграв 17 матчів, забивши 7 голів і віддавши 7 асистів.