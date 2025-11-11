Англія

Італійський захисник Інтера став головною трансферною ціллю мерсисайдців.

Ліверпуль зацікавлений у придбанні центрального захисника Інтера Алессандро Бастоні, повідомляє Mundo Deportivo.

Англійський клуб планує серйозно підсилити оборону перед зимовим трансферним вікном. Контракт Ібрагіми Конате з мерсисайдцями досі не продовжено, а Леоні вибув через травму, тому керівництво розглядає варіант із купівлею гравця збірної Італії.

За інформацією джерела, Ліверпуль готовий запропонувати 100 мільйонів євро за Бастоні.

У поточному сезоні 26-річний Бастоні провів за Інтер 13 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив чотири асисти. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 80 мільйонів євро.