Англія

Мерсисайдці уважно спостерігають за ситуацією навколо вінгера Баварії Майклом Олісе, оскільки переговори гравця з мюнхенським клубом щодо нового контракту зайшли у глухий кут.

​Як повідомляє GOAL, інтерес Ліверпуля до 23-річного Олісе значно посилився після того, як клуб отримав інформацію про вартість іншої своєї трансферної цілі – Антуана Семеньйо. Борнмут повідомив "червоним", що вимагає за свого нападника захмарну суму в 75 мільйонів фунтів стерлінгів (93 мільйони доларів). ​

Таку ціну Ліверпуль вважає неприйнятною. Внаслідок цього клуб знову зосередив свою увагу на Олісе, якого розглядають на Енфілді як потенційного довгострокового наступника Мохамеда Салаха. ​

Олісе приєднався до Баварії з Крістал Пелас у 2024 році, але його поточні переговори про продовження контракту (чинний до 2027 року) зайшли в глухий кут.

Повідомляється, що сам гравець оцінює всі можливі варіанти, включно з поверненням до Прем'єр-ліги.