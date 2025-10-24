Мерсисайдці уважно спостерігають за ситуацією навколо вінгера Баварії Майклом Олісе, оскільки переговори гравця з мюнхенським клубом щодо нового контракту зайшли у глухий кут.
Майкл Олісе, Getty Images
24 жовтня 2025, 13:40
Як повідомляє GOAL, інтерес Ліверпуля до 23-річного Олісе значно посилився після того, як клуб отримав інформацію про вартість іншої своєї трансферної цілі – Антуана Семеньйо. Борнмут повідомив "червоним", що вимагає за свого нападника захмарну суму в 75 мільйонів фунтів стерлінгів (93 мільйони доларів).
Таку ціну Ліверпуль вважає неприйнятною. Внаслідок цього клуб знову зосередив свою увагу на Олісе, якого розглядають на Енфілді як потенційного довгострокового наступника Мохамеда Салаха.
Олісе приєднався до Баварії з Крістал Пелас у 2024 році, але його поточні переговори про продовження контракту (чинний до 2027 року) зайшли в глухий кут.
Повідомляється, що сам гравець оцінює всі можливі варіанти, включно з поверненням до Прем'єр-ліги.